Pasotto: "Quando Allegri si ritrova in castigo, il problema è superabile: con Landucci quattro su quattro"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sottolineando, con la giusta dose di ironia, lo score di Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri: "Dice Marco Landucci - parole sue nel prepartita - che è "più contento quando c'è il capo". Non lo mettiamo in dubbio, Landucci non ama molto i riflettori, ma resta a tutti gli effetti un amuleto. Quarta partita stagionale in panchina al posto di Allegri, che finisce spesso e volentieri nella lista dei cattivi del giudice sportivo, e quarto successo: due in Coppa Italia (Bari, Lecce), due in campionato (Udine, Torino). Insomma, quando Max si ritrova in castigo, il problema è superabile.

La serata torinese porta tante cose buone non solo perché il Diavolo riconquista la vetta della classifica, ma anche perché vince una di quelle partite sporche proprio come chiedeva Allegri. Dopo l'uscita di scena in Coppa Italia con la Lazio il tecnico rossonero aveva definito la sua squadra "bellina ma poco cattiva": stavolta è esattamente il contrario. E uscire coi tre punti da Torino - prima di questa partita, una sola vittoria in 12 anni: il tabù ora è infranto - è un'ottima notizia anche alla luce delle sconfitte di Roma, Como e Juve, e del pareggio del Bologna".