Pier Silvio Berlusconi sul Milan: "Mi fa piacere sia tornato ad alti livelli"

Pier Silvio Berlusconi, nella serata degli auguri alla stampa, ha fatto il punto della situazione su Mediaset: "Siamo molto contenti – le parole riportate da gazzetta.it - perché è il prodotto giusto per noi con squadre italiane visibili a tutti da dividere su più reti. Il discorso vale anche per la Supercoppa italiana che scatterà il 18 dicembre con Napoli, Milan, Bologna e Inter".

E sul Milan: "Non lo seguo più come prima, il tifoso passionale era mio padre e oggi mio figlio Lorenzo, io sono più soft. Mi fa molto piacere che la squadra sia tornata ad alti livelli, evidentemente c’è la mano di Allegri che ha saputo compattare e responsabilizzare i giocatori. Peccato però - si legge sempre nelle parole riportate da gazzetta.it - che sia uscita dalla Coppa Italia", questo un estratto delle sue dichiarazioni.