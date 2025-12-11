Panchina di Xabi Alonso al Real Madrid sempre più in crisi dopo la sconfitta contro il City

Oggi alle 13:20News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Nella sesta giornata di Champions League il Manchester City rimonta e batte 2-1 il Real Madrid al Bernabeu mettendo in crisi la panchina di Xabi Alonso. Continua a vincere l'Arsenal, che batte 3-0 il Brugge e resta a punteggio pieno. I campioni in carica del Paris Saint Germain si fermano sullo 0-0 a Bilbao. I risultati delle partite disputate oggi: Qarabag-Ajax 2-4; Villarreal-Copenaghen 2-3; Ath. Bilbao-Paris SG 0-0; Leverkusen-Newcastle 1-2; Benfica-NAPOLI 2-0; Dortmund-Bodo/Glimt 2-2; Club Brugge-Arsenal 0-3; JUVENTUS-Pafos 2-0; Real Madrid-Manchester City 1-2. (ANSA).