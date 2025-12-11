Panchina di Xabi Alonso al Real Madrid sempre più in crisi dopo la sconfitta contro il City
(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Nella sesta giornata di Champions League il Manchester City rimonta e batte 2-1 il Real Madrid al Bernabeu mettendo in crisi la panchina di Xabi Alonso. Continua a vincere l'Arsenal, che batte 3-0 il Brugge e resta a punteggio pieno. I campioni in carica del Paris Saint Germain si fermano sullo 0-0 a Bilbao. I risultati delle partite disputate oggi: Qarabag-Ajax 2-4; Villarreal-Copenaghen 2-3; Ath. Bilbao-Paris SG 0-0; Leverkusen-Newcastle 1-2; Benfica-NAPOLI 2-0; Dortmund-Bodo/Glimt 2-2; Club Brugge-Arsenal 0-3; JUVENTUS-Pafos 2-0; Real Madrid-Manchester City 1-2. (ANSA).
Criscitiello su Torino-Milan: “Se si giocava un giorno prima col cavolo che la vinceva. Scudetto? Ni”
Tutte le trame segrete dietro Perth. Scaroni pensa al bilancio, Allegri no. Senza un bel mercato il Milan rischiadi Franco Ordine
1 "È una vergogna!". Pellegatti stenta a crederci: "Come fa a non essere considerato tra i 30 del Pallone d'Oro?!"
4 F. Galli: "Ho trovato una relazione su Bartesaghi fatta da un suo tecnico quando lui aveva 10 anni..."
08/12 Conte batte Spalletti 2-1. Il Napoli torna in vetta la Juve sprofonda a -8. Nuova caduta della Roma
Carlo PellegattiLa vittoria di Allegri, la vittoria dei tifosi. Ah, Pulisic come mi ha ricordato Marco van Basten
Antonio VitielloClonate Pulisic! Il Milan non molla niente! Rabiot straripante. Nkunku deve svegliarsi
ESCLUSIVA MN - Nosotti (Sky Sport): "Il Milan ha bisogno di un centravanti vero. Su questo Maignan si può e si deve puntare"
MN - Savicevic: "Leao si è messo al servizio della squadra: al Milan serve come prima punta e gioca lì"
