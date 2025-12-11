Letizia non ci sta: "Come si potrebbe pensare di sostituire Gimenez con un giocatore oggettivamente inferiore come Lucca?"

vedi letture

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Francesco Letizia si è così espresso commentando l'ipotesi, paventata negli ultimi giorni, di scambio tra Lorenzo Lucca del Napoli e Ruben Loftus-Cheek del Milan: "In queste ore si parla di uno scambio che non starebbe né in cielo né in terra per i colori rossoneri: Lucca al Milan, Loftus-Cheek al Napoli. Con tutta la simpatia umana per Lucca, ragazzo serio e oggettivamente adatto da un punto di vista fisico a coprire la casella del centravanti, mi pare una boutade utile più a chi vuole rilanciare un’operazione di mercato estivo sbagliata che al Milan. Lucca ha un agente molto bravo, tra i migliori al mondo, che sa far parlare dei suoi assistiti: il resto è mancia. Anche perché, se proprio Allegri dovesse riuscire a spuntare il regalo di Natale, il profilo dell’acquisto dovrebbe essere decisamente superiore rispetto all’ex Udinese, che Conte considera una riserva senza dubbi. D’altronde, come si potrebbe pensare di sostituire Santiago Gimenez con un giocatore oggettivamente inferiore per valore assoluto e con non grandi differenze a livello mentale?

In più, Loftus-Cheek a Napoli sarebbe un giocatore divino per Conte: se mercato dovrà essere, che sia di rafforzamento… sì, ma non delle rivali".