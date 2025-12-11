L'ex allenatore della Fluminense spinge Thiago Silva al Milan: "È un valore aggiunto. Sta molto bene"

Intervistato dai colleghi di TMW, l'ex allenatore del Fluminense Renato Portaluppi è intervenuto sul Milan per presentare non solo il portiere Hugo Souza, rientrato nella cerchia dei possibili sostituto di Mike Maignan, ma anche per parlare del "suo uomo", Thiago Silva.

Mister, che portiere è Hugo Souza?

"Si tratta di un grande portiere. Ha grande abilità con la palla tra i piedi e poi è molto alto, il che lo rende comunque forte tra i pali. Negli anni ha acquisito anche molta sicurezza e sono sicuro che, se dovesse arrivare in Italia, potrebbe avere successo".

Ma sarebbe pronto per un'eredità pesante come quella di Maignan?

"Sì, certo che sarebbe pronto. Non ci dimentichiamo che lui ha già giocato per grandissimi club. Ha militato nel Flamengo, ora gioca nel Corinthians e sta andando molto bene. Come ho detto, se dovesse venire in Italia sono certo che sarà all'altezza".

Si parla anche di un ritorno di Thiago Silva, che lei ha avuto alla Fluminense.

"Thiago Silva è un valore aggiunto per chiunque, anche ora. Lui è stato il mio uomo alla Fluminense. Ha fatto un grande campionato brasiliano e sta molto bene. Per me merita una convocazione da Ancelotti al prossimo Mondiale. La Coppa del Mondo dura al massimo un mese e un giocatore come lui dovrebbe essere tra i convocati".