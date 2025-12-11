Ordine su Perth: "Avrebbe fruttato 5 milioni, non un premio tale da giustificare viaggio, cambio di stagione fuso"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per MilanNews.it (CLICCA QUI per leggerlo), il collega Franco Ordine ha parlato di calciomercato (e non solo) sfruttando la situazione, sempre più confusa e delicata, che si è creata attorno alla partita di Perth contro il Como, che al 99% dei casi non si disputerà:

"[...] Come si sa quel viaggio avrebbe fruttato un incasso di 5 milioni circa: francamente non credo che rappresenti un premio tale da giustificare il viaggio di andata e ritorno più il cambio di stagione e di fuso orario con ricadute sul risultato. Qualora il no a Perth risultasse confermato (anche perché la federazione asiatica ha imposto vincoli giudicati inaccettabili dagli organizzatori), quella “perdita” secondo la chiave di lettura di qualche contabile residente negli uffici di casa Milan impedirebbe di affacciarsi sul mercato per portare a termine le operazioni indispensabili in modo da consentire al Milan di restare in alto rispetto alla concorrenza che hanno rose molto strutturate e numerose di quella rossonera [...]".