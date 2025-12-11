Il Ministro dello Sport dell'Australia Occidentale su Milan-Como: "Condizioni difficili da soddisfare ma continuiamo a lavorare con la Fifa"

vedi letture

“Sono state poste una serie di condizioni sull'autorizzazione della gara, molto tardi nel pezzo, condizioni che riteniamo estremamente difficili da soddisfare", ha detto il Rita Saffioti, Ministro per lo Sport e la Ricreazione dell’Australia Occidentale a The Athletic in merito a Milan-Como, sfida che si sarebbe dovuta disputare a Perth.

“Questa sarebbe la prima volta al mondo e abbiamo lavorato attraverso un processo di approvazione incredibilmente complesso", ha detto continuando il ministro. "Questo ha coinvolto una serie di organi di governo del calcio in tutto il mondo, tra cui FIFA, UEFA, AFC, Serie A e Football Australia. Ci siamo impegnati con ciascuna di queste parti, lavorando positivamente con le due squadre italiane e la Serie A, e stiamo continuando a lavorare sui dettagli per raggiungere una soluzione il prima possibile”.

Il motivo della frenata delle scorse ore: “Sono state poste una serie di condizioni sull'autorizzazione della gara, condizioni che riteniamo estremamente difficili da soddisfare. Tuttavia, stiamo lavorando attraverso quelli con FIFA. Riconosciamo che questo gioco rappresenta un'incredibile opportunità per commercializzare Perth e l'Australia occidentale a un pubblico globale, come mai prima d'ora. I nostri sforzi per garantire questa prima partita mondiale hanno già generato centinaia di milioni di dollari di copertura nei media globali, evidenziando quanto sarebbe grande questo evento per il nostro Stato".