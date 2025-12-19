Nomi nuovi per la porta del Milan. Ceccarini: "Il primo è quello di Robin Risser, classe 2004 del Lens, l’altro è Berke Ozer, classe 2000 del Lille"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, l'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle entrare del Milan soffermandosi in modo particolare sull'attacco, reparto che ha la necessità di essere rinforzato:

"Il Milan è pronto all’assalto finale per Fulkrug. Ormai è lui il principale obiettivo per rafforzare un reparto nel quale la necessità è diventata assoluta anche alla luce dell’infortunio di Gimenez, che si dovrà operare alla caviglia e starà fuori per un periodo di almeno due-tre mesi. Tare ha avviato da tempo i contatti con l’entourage di Fulkrug, che ha dato la sua disponibilità al trasferimento. Si stanno infatti definendo i termini economici relativi all’ingaggio così come è in fase molto avanzata la trattativa con il West Ham. Il Milan punta a un prestito secco ma magari potrebbe anche valutare l’inserimento di un diritto di riscatto. I rossoneri non vogliono perdere tempo e la loro intenzione è quella di trovare a breve un accordo per mettere Fulkrug a disposizione di Allegri già dai primi di gennaio. Da capire se verrà fatto qualcosa anche in difesa. Dovesse esserci l’opportunità per aggiungere un elemento di qualità a condizioni giuste il Milan non si tirerà certo indietro. Sul fronte del rinnovo di Maignan non si registrano ancora novità, per cui la dirigenza rossonera continua il suo giro d’orizzonte. Alla lista delle possibili alternative si sono aggiunti altri due profili. Il primo è quello di Robin Risser, classe 2004 del Lens, l’altro è Berke Ozer, classe 2000 del Lille".