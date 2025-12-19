Allegri contro Oriali, il Napoli condanna il tecnico del Milan: il comunicato

In un momento concitato della partita sarebbero volate parole grosse tra Massimiliano Allegri e Lele Oriali, con il tecnico del Milan che a quanto pare si sarebbe spinto oltre, come condannato dal Napoli con una nota ufficiale pubblicata sui propri canali:

"La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto".