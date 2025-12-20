Supercoppa Italiana, l'Inter viene eliminata ai rigori: la finale è decisa

Riad non sorride alle milanesi: dopo il Milan, detentore del trofeo, anche l'Inter deve salutare l'Arabia Saudita dopo una sola gara giocata nella Supercoppa Italiana. La squadra di Cristian Chivu è stata eliminata per mano del Bologna che lunedì 22 dicembre alle ore 20 italiane si giocherà la finalissima contro il Napoli per conquistare il secondo trofeo di questo 2025. La finale, dunque, sarà tra la vincente dello scorso campionato e quella della scorsa Coppa Italia.

Il Bologna era partito malissimo subendo gol dopo appena 2 minuti di gara su errore di Orsolini che aveva favorito la rete di Marcus Thuram. A pareggiare poco dopo la mezz'ora su calcio di rigore era stato lo stesso Orsolini. L'equilibrio ha regnato sostanzialmente fino al 90° minuto: triplice fischio e, come da regolamento, subito la lotteria dei tiri di rigore. Malissimo i nerazzurri che falliscono con Bastoni, Barella e Bonny, il Bologna non fa tanto meglio ma quanto basta per vincere: Immobile incastona all'incrocio il penalty decisivo e manda il Bologna in finale.