La prossima partita del Milan è tra 9 giorni: dove vederla

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:24News
di Francesco Finulli

Dopo l'eliminazione dalla Supercoppa Italiana, il Milan tornerà in campo domenica 28 dicembre alle 12:30 a San Siro contro l'Hellas Verona, nella sfida valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A. Lunga pausa forzata, dunque, per i rossoneri che tra la semifinale persa col Napoli e la gara di campionato vedranno passare ben 10 giorni totali. Uno è andato, ne mancano adesso 9, con il Natale di mezzo.

DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA
Data: Domenica 28 dicembre 2025
Ora: 12.30
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timivision
Web: MilanNews.it