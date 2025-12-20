Milan, il programma di allenamento: si ricomincia lunedì

Il Milan nella giornata di ieri è rientrato a Milano dopo la breve trasferta in Arabia Saudita, a Riad, dove giovedì i rossoneri sono stati sconfitti nella semifinale di Supercoppa Italiana per mano del Napoli con il risultato di 2-0. Ora per questi due giorni di fine settimana, il tecnico Massimiliano Allegri ha deciso di concedere due giorni di riposo alla squadra.

L'appuntamento al centro sportivo di Milanello è fissato per la giornata di lunedì 22. Il Diavolo sarà in campo anche nei giorni del 23, 24 e 26: l'unico altro giorno libero, come è logico, sarà il 25 dicembre, Natale. Non ci possono essere altre concessioni perché la formazione milanista sarà in campo domenica 28 dicembre alle ore 12.30 a San Siro contro il Verona per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.