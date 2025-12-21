Borghi: “L’arbitro di Milan-Como per me sarà Faghani” Scopriamo chi è

vedi letture

Nel suo canale YouTube, il giornalista e telecronista di Sky Stefano Borghi, parlando della partita che, salvo clamorosi dietrofront, si giocherà a Perth, ovvero quella tra Milan e Como, ha espresso il suo parere su quale arbitro possa essere scelto per dirigere la partita, ricordando che sarà un arbitro della federazione calcistica asiatica. Questo il suo commento:

"Avremo quindi un Milan-Como a Perth, con arbitri della confederazione asiatica, e questa è una cosa impattante a livelllo di immagine. È vero che ci sono arbitri all'altezza, io credo che la partita verrà arbitrata da Alireza Faghani, il miglior arbitro della confederazione asiatica, iraniano, ma residente in Australia da diversi anni. È un arbitro considerato tra i primi a livello internazionale. Io ricordo l'ultimo suo arbitraggio a un Mondiale, nella partita fra Portogallo e Uruguay indubbiamente incensurabile, però sicuramente è un arbitro di livello, è l'immagine di andare a giocare una partita di Serie A in Australia con un direttore di gara australiano che può lasciare dei pensieri".

MA CHI È ALIZERA FAGHANI - Nato il 21 marzo 1978, iraniano naturalizzato australiano, Alizera Faghani diventa arbitro internazionale a partire dal 1º gennaio 2008. Inizia stabilmente ad arbitrare nelle più importanti manifestazioni della confederazione asiatica, tra cui l'AFC Champions League e l'AFC Cup. Nel settembre 2011 ottiene per la prima volta la designazione per un quarto di finale di AFC Champions League. Nel corso degli anni, il suo buon operato, lo ha portato ad essere selezionato dalla FIFA come arbitro per i Mondiali 2018 in Russia, arrivando ad arbitrare la finale 3/4° tra Inghilterra e Belgio.

I DATI - 540 le partite totali arbitrate dall'arbitro iraniano, 2031 ammonizioni date, con una media di 3,76 gialli a partita, 44 doppie ammonizioni e 62 espulsioni.