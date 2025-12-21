Sergio Ramos non chiude alla Serie A, rimane il nodo ingaggio

Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano in un video sul suo canale YouTube Sergio Ramos, leggendario difensore centrale attualmente svincolato, vedrebbe di buon occhio un potenziale approdo in Serie A: lo spagnolo sogna, anche se sa che è difficile, di essere convocato per i Mondiali di USA 2026.

Il principale ostacolo rimane quello economico: l’ex Real Madrid in Messico percepiva un salario importante e al momento non sembra aver intenzione di voler abbassare le sue richieste. Da capire se col passare dei giorni la situazione può diventare più concreta.