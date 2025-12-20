Adani sicuro su Napoli-Milan: “Chiave tattica duello De Winter-Hojilund”

Durante l'ultima puntata del podcast Viva el Futbol, Lele Adani ha analizzato la partita tra Napoli e Milan, valsa la semifinale di Superocoppa Italiana, vinta dagli azzurri per 2-0, azzurri che sfideranno il Bologna nella finale di Lunedi sera. Sotto la lente d'ingrandimento la prestazione di tutta la squadra rossonera, soprattutto nella fase difensiva che a sua modo di vedere non è stata feroce e attenta come nella partita di campionato. Dopo un'analisi generica, l'ex difensore di Fiorentina e della nazionale, ha parlato di quella che secondo lui è stata la chiave tattica del match. Questo il suo commento:

"Nel suo gol Hojlund ha fatto impazzire letteralmente De Winter. Lì c'è la chiave della partita: il duello tra i due. De Winter ha fatto davvero fatica nell'uno contro uno. Sulla palla in profondità c'era sempre un riferimento, il danese, che teneva dietro De Winter, sottolineando come il Napoli abbia costruito buona parte del suo piano offensivo proprio su quella dinamica. Forse Maignan è leggermente colpevole sui due gol del Napoli".