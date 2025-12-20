A Doha Infantino 'tifoso' incontra e scherza con Sinner
(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Gianni Infantino incontra uno dei suoi beniamini non calcistici, Jannik Sinner: l'incrocio, con tanto di scatti ricordo, strette di mano e sorrisi, e' avvenuto a Doha nei giorni della disputa della Coppa Intercontinentale. Il presidente Fifa si dichiara appassionato di tennis, e ha confessato di seguire quando puo' tutti gli incontri del tennista altoatesino, dopo aver tifato in passato per Adriano Panatta. (ANSA).
