Cassano: "Hojlund ha tritato De Winter e tutto il Milan. Questo vuol dire saper allenare ad alti livelli e Conte lo fa da tantissimi anni”

Antonio Cassano, nel corso del suo intervento a Viva El Futbal, commenta a modo suo l’eliminazione del Milan dalla Supercoppa Italiana per mano del Napoli, che giovedì sera a battuto i rossoneri a Riad per 2-0. Le sue dichiarazioni:
“Per il Milan zero tiri in porta, Milinkovic ha fatto zero parate. Milan molto lento, niente di che. Non sempre ti va bene l’1-0 e tutti in difesa. Il Napoli ha strameritato di vincere. Ovviamente la partita l’ha vinta quel genio in panchina di Conte, che ha messo le due mezze punte Elmas e Neres per tirar fuori Pavlovic e Tomori e per isolare l’uno contro uno di Hojlund con De Winter. Quando uno è un genio vince le partite così. Hojlund ha tritato De Winter e tutto il Milan. Questo vuol dire saper allenare ad alti livelli e Conte lo fa da tantissimi anni”.
