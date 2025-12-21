Thiago Silva torna in Europa a 41 anni, va al Porto

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - E' il Porto la nuova squadra di Thiago Silva, il centrale brasiliano che ha lasciato la Fluminense, dove ha giocato nelle ultime due stagioni dopo aver lasciato il Chelsea, per tornare in Europa. A fare un pensiero al campione 41enne è stato anche il Milan, alla ricerca di una figura di grande esperienza nel reparto difensivo che aveva anche il vantaggio di conoscere l'ambiente di Milanello dove aveva giocato dal 2009 al 2012, ma a spuntarla è stato il club portoghese.

Anche in questo caso si può parlare di un ritorno, perchè nella stagione 2004/05 Thiago Silva aveva giocato solo nel Porto B, prima di fare un'esperienza alla Dinamo Mosca e tornare poi in patria alla stessa Fluminense. Nel dare l'annuncio, il Porto ricorda che il brasiliano in ogni squadra in cui ha giocato, specie negli otto anni al Paris Saint Germain, è stato protagonista e ha vinto dei titoli, totalizzandone finora ben 31. (ANSA).