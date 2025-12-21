Scontro con Oriali. La Repubblica: "Allegri, solo multa: 10mila euro"
MilanNews.it
Alla fine la giustizia sportiva ha fatto il suo corso, anche se all'ombra del Vesuvio in molti non hanno condiviso la "sentenza" emessa contro Massimiliano Allegri per l'aggressione, se così vorremmo definirla, verbale al collaboratore di Conte Gabriele Oriali durante Napoli-Milan di Supercoppa di giovedì scorso.
Molti, anzi, tutto nell'ambiente partenopeo volevano ammenda più squalifica per l'allenatore del Milan, che invece se nè uscito con una semplice multa. La Repubblica ha infatti questa mattina titolato "Allegri, solo multa: 10mila euro". Caso chiuso.
