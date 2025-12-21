Milan, cercasi difensore: in lista anche Gomez, ma Slot fa muro

Per ritenere la propria rosa completa Massimiliano Allegri ha bisogno non solo di un centravanti fisico ma anche di un difensore duttile, in grado di fare non solo il centrale ma anche il braccetto. Insomma, quel tipo di giocatore tutto fare che Koni De Winter fino a questo momento non ha dimostrato di essere, vedi la prestazione di giovedì contro il Napoli in Supercoppa.

Per questo motivo il direttore sportivo Igli Tare si sarebbe messo alla ricerca di qualche opportunità che possa fare al caso di Allegri, stilando una prima lista di nomi, anche di un certo spessore. Tra questi rientra Axel Disasi del Chelsea, 27enne oramai ai margini del progetto tecnico di Enzo Maresca, anche se nelle ultime ore avrebbe preso sempre più quota quello di Joe Gomez, classe 1997 del Liverpool che già in estate è stato ad un passo dal vestire la maglia del Milan.

Da settembre a gennaio: Slot non molla la presa

Tra Champions League, Carabao Cup e Premier League Joe Gomez in questi primi mesi di stagione ha totalizzato appena 12 presenze, per un totale di 509', pochi, troppo pochi per un giocatore che punta ad andare al Mondiale. Per questo motivo il centrale inglese starebbe seriamente prendendo in considerazione le avance del Milan, la cui intenzione è comunque chiara: puntare su un difensore duttile, proprio come l'inglese, ma che comunque non preveda un importante esborso economico.

E su questa seconda condizione c'è da valutare un attimo la situazione, anche perché Arne Slot, proprio come in estate, continuerebbe a fare muro su una cessione di Joe Gomez, la cui valutazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 15 milioni di euro. Molto dipenderà ovviamente anche dalla volontà del ragazzo, che per il momento, comunque, non si sarebbe ancora espresso in merito al suo futuro.