Milan-Como in Australia. Il QS, edizione Il Giorno: "Anche il CONI è perplesso"

Oramai la disputa di Milan-Como a Perth sta diventando un vero e proprio caso. Prima il possibile dietrofront per via di alcune richieste della Federazione Asiatica, poi il contro dietrofront con le dichiarazioni del presidente Ezio Simonelli prima della Supercoppa e quelle dell'amministratore delegato De Siervo che è addirittura arrivato a chiedere un "piccolo sforzo" ai tifosi italiani.

Nel frattempo, però, non è ancora arrivata nessuna ufficialità, anche se oramai la direzione intrapresa sembrerebbe portare Milan e Como a giocarsela davvero a Perth questa 24esima giornata di Serie A il prossimo febbraio. Nuovi dubbi sarebbero però sorti in merito, con Il QS, edizione Il Giorno, che questa mattina ha titolato: "Anche il CONI è perplesso".