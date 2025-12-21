Milan-Como in Australia. Il QS, edizione Il Giorno: "Anche il CONI è perplesso"
Oramai la disputa di Milan-Como a Perth sta diventando un vero e proprio caso. Prima il possibile dietrofront per via di alcune richieste della Federazione Asiatica, poi il contro dietrofront con le dichiarazioni del presidente Ezio Simonelli prima della Supercoppa e quelle dell'amministratore delegato De Siervo che è addirittura arrivato a chiedere un "piccolo sforzo" ai tifosi italiani.
Nel frattempo, però, non è ancora arrivata nessuna ufficialità, anche se oramai la direzione intrapresa sembrerebbe portare Milan e Como a giocarsela davvero a Perth questa 24esima giornata di Serie A il prossimo febbraio. Nuovi dubbi sarebbero però sorti in merito, con Il QS, edizione Il Giorno, che questa mattina ha titolato: "Anche il CONI è perplesso".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan