Gli insulti a Oriali, storia chiusa. Tuttosport: "Allegri, solo una multa"

vedi letture

A più di 48 ore dal triplice fischio di Napoli-Milan si continua a parlare di questa partita, in modo particolare di quello che è successo a bordo campo tra Massimiliano Allegri e Gabriele Oriali. Il tecnico rossonero è stato accusato e condannato da quello partenopeo per dei comportamenti poco rispettosi ei confronti del collaboratore tecnico di Antonio Conte, al quale sono state rivolte diverse offese.

La giustizia sportiva ha fatto il suo corso, anche se all'ombra del Vesuvio qualcuno avrebbe voluto una sanzione più pesante. Decisione però è stata presa, con Tuttosport che questa mattina ha titolato "Allegri, solo una multa", anche se piuttosto sostanziosa, visto che sono 10.000 euro.