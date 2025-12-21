Asse Milano-Londra: dopo Fullkrug il Milan punta Disasi del Chelsea

vedi letture

Domani potrebbe e dovrebbe essere la giornata di Niclas Fullkrug, sempre più vicino a vestire la maglia del Milan dopo un anno e mezzo più che insoddisfacente al West Ham. L'asse Milano-Londra potrebbe però regalare a Massimiliano Allegri non solo l'attaccante, ma anche il difensore centrale, visto che la dirigenza rossonera starebbe seriamente valutando un'opportunità dal Chelsea.

Il Milan punta Disasi del Chelsea

Sfumato il romantico ritorno di Thiago Silva, che ha firmato con il Porto, il Milan si è subito messo al lavoro per trovare un'altra soluzione che possa soddisfare Massimiliano Allegri, la cui richiesta esplicita è quella di un difensore centrale esperto ma soprattutto utile. Senza Champions, più i possibili introiti della vittoria della Supercoppa Italiana, il Diavolo non si può permettere un investimento importante dopo quelli fatti in estate se vuole chiudere il prossimo bilancio ancora in utile.

Per questo motivo il club rossonero potrebbe nuovamente bussare alla porta del Cheslea, questa volta per Axel Disasi, sfruttando così gli ottimi rapporti con la proprietà Blues. L'intenzione è quella di portare a Milano il gigante francese con una formula favorevole, come quella di Fullkrug, ovvero un prestito secco con un eventuale riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi. Dopo i 45 milioni spesi nell'estate del 2023 il Chelsea vorrebbe ben altro, ma l'entourage di Disasi starebbe forzando la mano per una soluzione del genere visto che il ragazzo è stanco di aspettare un'opportunità che Maresca in due anni non gli ha praticamente mai dato.