Il Milan non cambia idea. La Gazzetta: "Nessun rimpianto per la cessione di Theo"
MilanNews.it
Nella mattinata di ieri La Gazzetta dello Sport ha rilasciato un'intervista fatta a Theo Hernandez, nel corso della quale il francese si è tolto più di qualche sassolino dalla scarpa, parlando dell'attuale gestione del Milan, club dove le cose sarebbero cambiate ma in peggio da quando Paolo Maldini è stato mandato via.
Dichiarazioni che hanno fatto ovviamente discutere, ma dalle parti di via Aldo Rossi non sembrerebbero aver toccato più di tanto lo stato maggiore rossonero. A confermarlo questa mattina la stessa Gazzetta dello Sport, che ha titolato: "Il club non cambia idea. Nessun rimpianto per la cessione di Theo".
