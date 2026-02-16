Tuttosport: "Cardinale a Milanello. Visita da scudetto". Il numero uno di RedBird sempre più vicino alla squadra

vedi letture

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Cardinale a Milanello. Visita da scudetto". Dopo la presenza dello scorso 21 gennaio, ieri Gerry Cardinale ha varcato ancora una volta i cancelli del Centro Sportivo milanista: il numero uno di RedBird, sempre più vicino alla squadra, ha parlato con Max Allegri e i giocatori e poi ha pranzato con i dirigenti che lo hanno accompagnato in questa visita, vale a dire Giorgio Furlani, Igli Tare e Zlatan Ibrahimovic.

Scrive il quotidiano torinese: "Con Allegri sono intercorsi alcuni discorsi, dai quali è emerso l’incoraggiamento a continuare così e a cercare di fare il più possibile per rimanere in corsa per gli obiettivi - minimi e massimi - che la società e la squadra perseguono da inizio anno". Cardinale ha anche assistito ad una parte dell'allenamento del gruppo rossonero che sta preparando il recupero il mercoledì contro il Como.