QS: "Riecco Cardinale. Messaggio forte per tutto il Milan"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Riecco Cardinale. Messaggio forte per tutto il Milan". A meno da un mese dall'ultima visita (21 gennaio), Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del club rossonero dal 2022, si è presentato ieri a Milanello dove ha avuto un lungo colloquio con Max Allegri e con la squadra che stanno preparando la gara di mercoledì contro il Como.

Si tratta della prima visita ufficiale di Cardinale da proprietario del Milan senza "l'ausilio" finanziario di Elliott, salutato lo scorso 30 gennaio con la nota ufficiale che comunicava il saldo del debito da circa 550 milioni di euro con i Singer e l'ingresso del nuovo investitore e finanziatore Comvest Credit Partners. La presenza del proprietario è in segno di continuità con la precedente e una testimonianza concreta dello stesso Cardinale di essere sempre più presente nelle dinamiche del club anche con la vicinanza fisica alla squadra.