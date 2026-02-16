Tuttosport titola: "Allegri e Galliani a cena tra passato e... futuro"

"Allegri e Galliani a cena tra passato e... futuro": titola così questa mattina Tuttosport che racconta che sabato sera Massimiliano Allegri e Adriano Galliani sono stati a cena insieme. I due hanno lavorato in passato insieme al Milan e hanno mantenuto un ottimo rapporto di amicizia. Durante la serata, oltre a vedere Inter-Juventus, l'attuale tecnico rossonero e l'ex ad milanista hanno certamente fatto un salto nel passato tra ricordi e successi in salsa milanista, ma chissà che non abbiano parlato anche di un nuovo futuro insieme.

Non è un mistero che da tempo si vocifera di un possibile ritorno al Milan di Galliani. L'estate scorsa il suo rientro nell'organigramma rossonero sembrava essere molto vicino, ma poi alla fine non si è concretizzato. L'ex ad resta comunque un grande tifoso milanista ed è presente sempre a San Siro per le partite casalinghe del Diavolo di Max.