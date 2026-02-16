Milan, solo uno tra Leao e Pulisic sarà titolare contro il Como

Mercoledì sera a San Siro il Milan scenderà di nuovo in campo nel recupero della 24^ giornata di Serie A contro il Como: la gara non si era potuta giocare lo scorso 8 febbraio in quanto lo stadio milanese era occupato per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Per quanto riguarda le possibili scelte di formazione di Max Allegri, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce che con ogni probabilità in attacco ci sarà dal 1' solo uno tra Rafael Leao e Christian Pulisic, che, per motivi diversi, non sono al top della forma.

Per l'altro posto da titolare in avanti sono in ballottaggio Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug, il quale scalpita per riscattarsi dopo il rigore fallito contro il Pisa. Nelle ultime due partite contro Bologna e Pisa, Allegri ha messo dall'inizio in attacco Ruben Loftus-Cheek, che però stavolta dovrebbe essere arretrato in mezzo al campo al posto dello squalificato Adrien Rabiot.