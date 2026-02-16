Verso Milan-Como: chi sostituirà lo squalificato Rabiot? Ecco la probabile soluzione

In vista della gara di mercoledì contro il Como a San Siro, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Adrien Rabiot, espulso nel finale dell'ultimo match contro il Pisa: il centrocampista francese, punto fermissimo del Milan 2025-2026, sarà squalificato e dunque non potrà scendere in campo contro la formazione di Fabregas. Ricordiamo che, nel match di andata di poche settimane fa, fu decisiva proprio una sua doppietta nella vittoria milanista per 3-1.

Chi sostituirà quindi Rabiot contro il Como? Secondo quanto riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’opzione più gettonata è l’utilizzo di Ruben Loftus-Cheek per avere una mezzala fisica e di inserimento come l’inglese più due elementi abili nel palleggio come Samuele Ricci e Luka Modric, quest'ultimo reduce dal gol vittoria contro il Pisa.