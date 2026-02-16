Il CorSera sul Milan: "Il patron Cardinale di nuovo a Milanello: colloquio con Allegri. Mercoledì il Como"

Il Corriere della Sera titola così questa mattina sul Milan: "Il patron Cardinale di nuovo a Milanello: colloquio con Allegri. Mercoledì il Como". Ieri Gerry Cardinale è tornato nuovamente nel Centro Sportivo di Carnago dove c'era già stato lo scorso 21 gennaio. La presenza si inserisce in un percorso di continuità e stabilità, coerente con la centralità che il club rossonero ha nella visione strategica della proprietà.

Il numero uno di RedBird ha voluto dare la spinta a tutto l'ambiente milanista per questo finale di stagione, che i tifosi sperano sia ricco di soddisfazioni. Cardinale ha parlato a lungo con Massimiliano Allegri, ha saluto e incoraggiato la squadra e ha fatto i complimenti a Mike Maignan per il recente rinnovo. Per tenere vivo il sogno scudetto e tornare a -5 dall'Inter, il Milan dovrà vincere mercoledì il recupero contro il Como a San Siro.