Verso Milan-Como: Leao e Pulisic non sono ancora al meglio, ma ci saranno

Il Milan sta preparando a Milanello il prossimo impegno di campionato, cioè il recupero della 24^ giornata di Serie A contro il Como in programma mercoledì sera a San Siro. In vista di questa gara, il Corriere della Sera in edicola oggi scrive che Rafael Leao e Christian Pulisic non sono ancora al meglio, ma saranno comunque regolarmente a disposizione di Max Allegri.

Il tecnico livornese continua a ripetere che il primo obiettivo del Milan è il ritorno in Champions League, ma la vetta della classifica non è poi così lontana. Per tenere vivo il sogno scudetto sarà però fondamentale battere il Como di Fabregas e tornare a -5 dall'Inter capolista.