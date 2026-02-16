Milan, oggi Saelemaekers dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo

Dopo il successo di venerdì in casa del Pisa, il Milan sta preparando in questi giorni il prossimo impegno in campionato, vale a dire il recupero di mercoledì sera contro il Como a San Siro. Ci sono sensazioni positive in merito alla presenza tra i convocati anche di Alexis Saelemaekers che ha saltato le ultime due sfide contro Bologna e Pisa per un problema muscolare: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, l'esterno belga, sostituito in questi match da Zachary Athekame che ha dato buone risposte a Max Allegri, ha lavorato anche ieri a parte, ma molto probabilmente oggi tornerà ad allenarsi in gruppo. Se non dovesse avere nuovi problemi all'adduttore, sarà arruolato anche lui per la gara contro il Como, poi tocchrerà al tecnico livornese decidere se farlo partire dall'inizio o dalla panchina.

Di seguito la classifica aggiornata della Serie A:

Inter 61

Milan 53*

Napoli 50

Roma 47

Juventus 46

Atalanta 42

Como 41*

Lazio 33

Bologna 33

Sassuolo 32

Udinese 32

Parma 29

Cagliari 28*

Torino 27

Cremonese 24

Genoa 24

Lecce 21*

Fiorentina 21

Pisa 15

Verona 15

*una partita in meno