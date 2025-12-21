Delusioni e rinforzi. Il CorSera: "L'urgenza del Milan: aggiustare la rosa"

Nella scorsa estate di calciomercato il Milan è stata una delle squadre che ha investito di più, complice anche le cessioni di lusso di Reijnders e Theo Hernandez che gli hanno permesso di avere un bel tesoretto da reinvestire. Peccato però che le cose non sono decisamente andate secondo le aspettative, visto che molti dei nuovi volti messi a disposizione di Massimiliano Allegri non hanno decisamente reso secondo le aspettative, Nkunku su tutti.

Per questo motivo Il Corriere della Sera questa mattina parlava di delusioni e rinforzi, necessari se si vuole continuare nella marcia verso il quarto posto, o addirittura lo scudetto. Non a caso il quotidiano titola "L'urgenza del Milan: aggiustare la rosa", e non può essere altrimenti se si vogliono davvero raggiungere gli obiettivi che sono stati prefissati in estate.