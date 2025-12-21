Prossimo a sbarcare a Milano. Tuttosport: "Fullkrug, accordo vicino"
Il mercato invernale del Milan potrebbe aprirsi con i botti. La società è infatti al lavoro per mettere il prima possibile a disposizione di Massimiliano Allegri un nuovo centravanti, che al 99% dei casi sarà Niclas Fullkrug, classe 1993 che ieri non è sceso in campo in occasione della sfida del West Ham contro il Manchester City.
Oramai ci siamo, è una questione di dettagli, come confermato anche questa mattina dai colleghi di Tuttosport, che hanno titolato "Fullkrug, accordo vicino" per un prestito secco con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi.
