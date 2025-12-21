Proposto Gabriel Jesus: il Milan non è convinto delle condizioni fisiche del brasiliano

Niclas Fullkrug è oramai prossimo a vestire la maglia del Milan, ma il tedesco potrebbe non essere l'unico attaccante che rinforzerà l'attacco rossonero in questo calciomercato invernale. O meglio, al momento non sono previsti altri movimenti, salvo opportunità imperdibili, come potrebbe essere Gabriel Jesus.

Stando ai colleghi di Tuttosport, infatti, l'attaccante brasiliano dell'Arsenal sarebbe stato proposto al Milan, che per quanto attratto dall'idea avrebbe per il momento declinato la possibilità di ingaggiarlo perché non convintissimo delle condizioni fisiche del giocatore. Gabriel Jesus è infatti recude da alcune annate piuttosto tormentate, oltre che da una rottura del crociato dal quale ha recuperato solo lo scorso 27 novembre.