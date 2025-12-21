Reijnders: "Le tattiche del City sono diverse rispetto ai miei altri club"

vedi letture

Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan oggi al Manchesterc City, ieri ha trovato il primo gol in casa con la nuova maglia nel 3-0 secco rifilato al West Ham. Nel post gara il centrocampista olandese ha parlato così: "È una bella sensazione segnare finalmente in casa. Ho aspettato a lungo, era il giorno giusto. Sono felice anche per la vittoria. Un ottimo assist (di Haaland, ndr). Ha ricevuto palla da Cherki e ha dovuto pensare in fretta per passarmela, poi io ho potuto calciare e segnare"

Continua Reijnders sul suo adattamento al Manchester City: "È qualcosa di nuovo, credo, per ogni giocatore che arriva qui. Le tattiche sono diverse rispetto ai miei altri club. I ragazzi mi aiutano molto ad adattarmi e mi sento piuttosto a mio agio. Dovevamo mantenere la fiducia: vuoi vincere ogni partita, ma solo con la giusta sicurezza e mentalità puoi farlo. Questo dimostra quanta qualità abbiamo e quanto siamo cresciuti come squadra. È un buon lavoro da parte nostra e dobbiamo continuare così"