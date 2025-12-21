Serie A, Genoa-Atalanta 0-1: la Dea sbanca Marassi all'ultimo secondo
Genoa-Atalanta è stata una partita decisamente particolare, condizionata dal rosso comminato a Leali, portiere del Grifone, nei primi minuti di gioco. I rossoblu hanno giocato quindi tutta la partita con l'uomo in meno e ce l'hanno messa tutta. Proprio quando sembrava che stessero per strappare un ottimo pareggio arriva la frittata.
Nel recupero, minuto 94, Sommariva sbaglia totalmente l'uscita su un cross ed Hien ne approfitta per la rete dello 0-1 finale e che vale tre punti decisamente pesanti.
