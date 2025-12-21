Pellegatti avvisa: “Partiamo positivi con Fullkrug. Zirkzee possibile solo se…”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del mercato in entrata del Milan. Inizialmente si è concentrato sull'attacco, con l'arrivo imminente di Fullkrug e il possibile arrivo a fine mercato di Zirkzee. Infine ha parlato del difensore, con il nome nuovo uscito in queste ore. Vediamo il commento di Pellegatti:

"Per quello che riguarda Fullkrug domani potrebbe essere il giorno della chiusura del contratto, della trattativa col West Ham. Arriverà Fullkrug nel corso della settimana. Abbiamo preso questo, non possiamo altro che dire speriamo ci aiuti. Non voglio sapere se sta bene, non sta male. Speriamo sia un giocatore che ci aiuti. Non stiamo già a dire ha giocato, non ha giocato, si è fatto male, è tornato. No, niente. Speriamo che ci aiuti. Speriamo che il Milan possa prendere a fine mese Zirkzee, ma dipende prima di tutto dal Manchester United che deve rinunciare all'obbligo di riscatto e accettare il diritto.

Sul difensore - "Il Milan dice che vorrebbe il difensore entro la prima settimana di gennaio. Serve la figura del difensore. La Gazzetta esce oggi con il nome di Disasi, giocatore del Chelsea. 27 anni, gioca pochissimo nel Chelsea. A me hanno detto no per Disasi, però vedremo"