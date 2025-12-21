MN - Milan-Fullkrug, il diritto di riscatto col West Ham è di 13 milioni di euro

vedi letture

Il Milan è alle battute finali con il West Ham per la definizione dell'affare Fullkrug: i rossoneri vogliono che il tedesco sia a disposizione di Allegri fin dai primi giorni di mercato, anche se l'ex Dortmund non potrà essere tesserato in tempo per la gara contro il Cagliari del 2 gennaio, giorno dell'apertura della sessione invernale.

Apprende la redazione di MilanNews.it che con gli Hammers la discussione è instradata sui binari giusti per un prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro, mentre al giocatore verranno corrisposti 1,5 milioni di euro netti, che è lo stipendio che avrebbe preso con gli inglesi da qui al termine della stagione.

di Pietro Mazzara