Ramazzotti: "Disasi sta iniziando a prendere quota: è stato proposto ai rossoneri"

La finestra invernale di calciomercato si avvicina e il Milan potrebbe essere protagonista per cercare di rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri che necessità di maggiore qualità in attacco ma anche in difesa. Per questo uno degli ultimi nomi a uscire in ottica rossonera è quello di Axel Disasi, difensore transalpino del Chelsea che però non gli sta offrendo praticamente nessuno spazio in questa stagione. Ne ha parlato il collega Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport oggi.

Il commento di Andrea Ramazzotti sul possibile obiettivo rossonero Axel Disasi, centrale francese del Chelsea: "Il nome di Axel Disasi sta iniziando a prendere quota come possibile rinforzo per il reparto arretrato. Il francese di proprietà del Chelsea è stato proposto dal suo agente ai dirigenti rossoneri, che hanno giudicato l’operazione fattibile dal punto di vista della formula. Adesso le riflessioni saranno di natura tecnica e coinvolgeranno Allegri"