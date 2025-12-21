Disasi offerto al Milan per gennaio. I rossoneri valutano

Nel video pubblicato si YouTube nel canale di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del difensore del Chelsea classe '98 Axel Disasi. Secondo quanto dichiarato dall'esperto di mercato, l'entourage del calciatore ha proposto il proprio assistito a tantissimi club europei e italiani, compreso il Milan. Inoltre Moretto rivela che è diventata ormai consuetudine l'offerta da parte dei procuratori al Milan per provare a portare il francese in rossonero. Il Milan, che come prima priorità aveva quella di chiudere l'attaccante, si concentrerà d'ora in poi sul difensore.

CHI È AXEL DISASI - Nato l'11 marzo 1998 nato in Francia ma con origini congolesi e angolane, Axel Disasi è attualmente in forza al Chelsea. Alto 1,91 cm, piede destro naturale, può giocatore in entrambi i ruoli centrali della difesa e anche come terzino destro in una difesa a 4. Arrivato al Chelsea nel 2023 dal Monaco per ben 38 milioni di sterline (45 milioni di euro), sta trovando poco spazio nei Blues. L'anno scorso è passato in prestito all'Aston Villa per 6 milioni di euro, prestito che però non è stato rinnovato.