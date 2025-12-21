Milan, occhi puntati su Disasi: può arrivare con la stessa formula di Fullkrug

Il solo Fullkrug non può bastare a questo Milan, che giovedì contro il Napoli ha messo ulteriormente in luce le sue lacune, non tanto dal punto di vista tecnico ma quanto di alternative ai titolare, perché basta che ne manchi uno per vedere il valore qualitativo di questa squadra scendere vertiginosamente.

In questo calciomercato obiettivo l'obiettivo sarà dunque quello di rimediare agli errori commessi in estate, anche se l'intenzione è farlo nella maniera più low cost possibile. Per questo motivo il Milan starebbe valutando le diverse opportunità che la scena internazionale gli offrirebbe, come ad esempio Axel Disasi del Chelsea. 27 anni, oramai ai margini del progetto tecnico di Enzo Maresca, l'ex Monaco potrebbe fare al caso del Diavolo, che ne valuterebbe l'ingaggio con la stessa formula di Fullkrug: ovvero prestito con diritto di riscatto condizionato.