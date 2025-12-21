Milan-Fullkrug ai dettagli: domani è la giornata decisiva

Quella di domani potrebbe (e dovrebbe) essere la giornata decisiva per Niclas Fullkrug al Milan. I discorsi tra il club rossonero e il West Ham sono più che avviati, e il fatto che ieri l'attaccante tedesco non sia sceso in campo neanche per un minuto contro il Manchester City conferma il fatto che oramai la sua partenza è scontata.

Le parti nella giornata di domani si sentiranno per definire i dettagli di un affare oramai prossimo alla chiusura. Prestito con diritto di riscatto condizionato. Questa dovrebbe essere la formula finale per il passaggio di Fullkrug al Milan, che se verrà convinto dal giocatore tedesco verserà la prossima estate nelle casse del West Ham una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro.