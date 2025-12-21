Per la difesa del Milan torna di moda il nome di Joe Gomez

L'obiettivo del Milan è quello di regalare a Massimiliano Allegri un difensore oltre all'attaccante. Per questo motivo il direttore sportivo Igli Tare si sarebbe messo alla ricerca di un'opportunità che possa fare al caso del tecnico livornese, rivalutando anche giocatori che già sono stati seguiti in estate.

Uno di questi è sicuramente Joe Gomez, classe 1997 del Liverpool vicinissimo ad approdare in rossonero già la scorsa estate. Come successo a fine settembre, però, anche in questo caso Arne Slot ne starebbe bloccando l'uscita, complice l'infortunio di Leoni e l'assenza di alternative in quel ruolo. Il fatto che però giochi poco potrebbe spingere Gomez a chiedere la cessione, anche perché c'è un Mondiale da provare a conquistare in estate con l'Inghilterra.