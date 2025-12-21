Trattativa Fullkrug procede spedita. Settimana prossima si chiude

Nell'ultimo video pubblicato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato conferma la quasi chiusura dell'operazione tra Milan e West Ham per l'attaccante Niclas. Moretto in sostanza conferma l'andamento spedito della trattativa che, salvo sorprese, si concluderà nei primi giorni della prossima settimana. Da quel momento poi l'attaccante tedesco sarà a tutti gli effetti il primo nuovo acquisito rossonero della sessione del mercato invernale, in attesa chiaramente del comunicato ufficiale del club.

L'operazione è stata portata avanti da Igli Tare che ha messo nel mirino Fullkrug già da tempo per regalare ad Allegri una punta già nei primi giorni di mercato. A livello di caratteristiche fisiche, di velocità della trattativa e soprattutto economiche, il tedesco rappresentava la via più semplice da percorrere tanto che, come detto, il numero 11 degli Hammers sarà a Milano, con ogni probabilità, già per la fine del mese.