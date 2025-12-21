Dalla Germania, Füllkrug-Milan ci siamo: il tedesco pronto per le visite mediche

Sembra ormai in dirittura d'arrivo l'affare Niclas Füllkrug-Milan, con il tedesco pronto a vestire la maglia rossonera nella prossima settimana. Un rinforzo importante per peso e fisicità, fondamentale vista la situazione dell'attacco del Milan. Con Gimenez ai box e Nkunku, dal rendimento insufficiente, l'arrivo di Niclas Füllkrug porterà più alternative (e caratteristiche diverse) utili a mister Allegri.

Riporta così il collega di Sky Sport De, Florian Plettenberg sul proprio account X: "La trattativa tra il Milan e il West Ham per Fullkrug è ormai in fase avanzata, con gli inglesi che in queste ore hanno ricevuto la prima vera offerta: un prestito semestrale con diritto di riscatto. Il Milan coprirebbe l'intero ingaggio del tedesco fino alla fine della stagione. Prossimo step le visite mediche".