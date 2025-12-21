Il Milan ha inviato la prima offerta al West Ham per Fullkrug: i dettagli
Dopo aver raggiunto l'accordo con il giocatore negli scorsi giorni, il Milan ha inviato la prima offerta ufficiale al West Ham per Niclas Fullkrug, centravanti tedesco classe 1993 indicato essere come il rinforzo perfetto per l'attacco di Massimiliano Allegri.
Come già anticipato in questi giorni da MilanNews.it, il club rossonero ha avanzato una proposta di prestito con diritto di riscatto, che ovviamente lo stato maggiore degli Hammers sta valutando. Nelle prossime ore è già attesa una risposta da parte del club inglese, con il Milan che spinge affinché si possa chiudere nell'arco di qualche giorno quest'operazione, visto che l'intenzione è quella di mettere a disposizione di Allegri Fullkrug già per i primissimi impegni di gennaio.
