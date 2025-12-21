Moretto: “Allegri avrebbe voluto Kean a gennaio”

Nel video pubblicato da Matteo Moretto pochi minuti fa, il giornalista rivela come il nome preferito da Allegri per questa sessione invernale di mercato in attacco fosse quello di Moise Kean. L'attaccante attualmente in forza alla Fiorentina, che si trova nella zona rossa della classifica, sarebbe stato il prescelto dall'allenatore rossonero ma le condizioni per l'operazione non erano fattibili. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

"Vi voglio raccontare un retroscena interessante. È vero che Fullkrug a livello di costi e velocità dell'operazione, a livello di caratteristiche tecniche è un attaccante, una prima punta da area di rigore. Era il nome forse più facile da raggiungere, però c'è un nome che Massimiliano Allegri avrebbe voluto veramente. Il nome per cui Allegri si è speso in prima persona, il nome che l'allenatore del Milan avrebbe voluto aggiungere alla propria rosa perchè riteneva potesse essere un'arma letale da aggiungere poi a quelli che sono i Leao di turno. Il nome di cui parleremo è un grande amico di Rafa Leao. Vi stiamo parlando di Moise Kean, attaccante della Fiorentina, che sicuramente avrà un futuro incerto a Firenze, soprattutto a partire da giugno. Sarà difficile che la Fiorentina si privi di Kean a giungo, ma vi dico che Allegri avrebbe voluto lui per questo mercato di gennaio. Però le condizioni non sono percorribili e il Milan ormai è arrivato alla definizione per Fullkrug. Tra l'altro all'intero della Fiorentina sta avvenendo una vera e propria rivoluzione"