Pellegatti sul mercato: “Finché ci chiederemo chi ha comprato chi il Milan non sarà a posto”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha discusso in merito al tema del mercato e delle varie figure all'interno della società che decidono per l'acquisto di un giocatore. Secondo il giornalista di fede rossonera, la differenziazione tra queste figure nella paternità degli acquisti non è una cosa positiva. Ma vediamo nel dettaglio il suo pensiero:

"Tare magari viene accusato di aver preso dei giocatori che in questo momento non hanno ancora reso, vero perchè ad esempio Jashari non l'abbiamo praticamente mai visto, anche se speriamo diventi un campione. Nkunku non l'abbiamo mai praticamente visto, De Winter non sta andando bene, Athekame non sembra all'altezza, però faremo il salto di qualità quando capiremo che questi giocatori li ha comprati il Milan perchè continuiamo da qualche anno a chiederci chi l'abbia scelto. Fin quando andremo avanti a chiederci chi abbia scelto un giocatore vuol dire che il Milan non è ancora a posto. Quindi questo è un discorso che, nonostante la vittoria dello scudetto, va avanti da qualche anno. Chi l'ha scelto? Quando si parla delle altre squadre non ci chiediamo chi l'ha scelto, ma diciamo l'ha scelto l'Inter, la Lazio, il Napoli. Noi ormai abbiamo la conformazione mentale del chi l'ha scelto. Queste lotte sotterranee, queste cose che trapelano non vanno bene. Il mercato è del Milan, le responsabilità sono del Milan. Sennò ci sarà sempre chi sceglie solo quelli bravi e altri che scelgono solo quelli cattivi".