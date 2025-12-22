Milan, per Gazzetta trattativa molto avanzata per Kostic. Il classe 2007 costerà circa 5 milioni
Non solo Niclas Fullkrug, con il tedesco che arriverà a Milano oggi in tarda serata, il Milan è pronto a chiudere anche per Andrej Kostic, classe 2007 del Partizan Belgrado: l'attaccante montenegrino quest'anno ha segnato 8 gol nel campionato serbo.
Lo riporta Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, aggiungendo anche che la trattativa è in fase molto avanzata e vicina alla chiusura. L'accordo è vicino per un acquisto a titolo definitivo, con il Milan che verserà nelle casse del Partizan una cifra non lontana dai 5 milioni di euro.
